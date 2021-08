Macht Eric Sindermann (33) Promi Big Brother kurzerhand zu einer Datingshow? Der Modedesigner war nämlich zuletzt im TV auf der Suche nach seiner Traumfrau. Bei Ex on the Beach traf er auf seine Verflossene Tara Tabitha (28), die er wieder für sich gewinnen wollte – ohne Erfolg. Nun wird sich der Berliner einer neuen Herausforderung widmen und in den "Big Brother"-Container einziehen. Doch wird er sich auch hier nach seinen Mitstreiterinnen umschauen?

Mit Promiflash plauderte der Unternehmer vorab über seine Teilnahme an der Show und über mögliches Flirtpotenzial. "Ich wünsche mir eigentlich keine Frau aus dem öffentlichen Leben, weil es mir zu oberflächlich ist", erklärte Dr. Sindsen. Er habe schon zwei, drei Bekanntschaften gehabt, bei denen es nur um Themen wie Instagram und Öffentlichkeit ging. Für ihn sei dieses Verhalten zu oberflächlich und das würde er einfach nicht mögen.

Und wie sieht es mit einer Frau aus, die nicht in der Öffentlichkeit steht? Auch da sieht Eric eher schwarz: "Das hat auch nicht geklappt, weil sie mit meinem Leben nicht klar kommen. Ich gehe nicht zu 'Promi Big Brother', um eine Frau kennenzulernen, aber ich will nicht sagen, dass es nicht passiert." Wenn man sich mit einer Kandidatin gut versteht, würde er nichts ausschließen.

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Eric Sindermann

Anzeige

TVNow Eric Sindermann, bekannt als "Dr. Sindsen"

Anzeige

Instagram / dr.sindsen "Ex on the Beach"-Star Eric Sindermann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de