Eric Sindermann (33) ist nicht nur zum Spaß bei Promi Big Brother! Der Designer hatte sein Reality-TV-Debüt erst vor einigen Wochen bei Ex on the Beach gefeiert. Dort stand sein Problem, sich nur auf eine einzige Frau zu konzentrieren, ziemlich im Vordergrund. Mit seiner Verflossenen Tara Tabitha (28) verscherzte er es sich nämlich nach einer Fremdknutscherei. Jetzt wurde offiziell bekannt, dass der Ex-Handballer zum Cast von Promi Big Brother gehört. Vorab hatte er Promiflash schon verraten, was er bei seinem kommenden TV-Auftritt anders machen möchte.

Im Rahmen seiner Dr.Sindsen-Fashionshow in Berlin betonte der 33-Jährige, dass er bei seinem nächsten anstehenden Fernsehprojekt einen ganz besonderen Wunsch habe. "Ich würde schon sagen, dass ich bei der nächsten Show auch etwas mehr meine Geschichte erzählen kann", erzählte er im Promiflash-Interview. Bei einer Datingshow gehe seiner Meinung nach hauptsächlich um Spaß und gute Laune. "Ich liebe Spaß und für mich war ‘Ex on the Beach’ wie früher, als ich mit 15 nach Mallorca oder Lloret de Mar geflogen bin – einfach gemacht habe, was ich wollte", verglich er das Flirtabenteuer mit einem Partyurlaub. Bei Promi-BB möchte er offenbar eine ernstere Seite von sich präsentieren.

Gerade weil er sich bei "Ex on the Beach" aber ziemlich locker und etwas verpeilt gezeigt hatte, trauten ihm seine TV-Kollegen nicht zu, dass Eric auch ein gut organisierter Geschäftsmann sein könnte. Bei seiner Show wurden sie daraufhin eines Besseren belehrt. "Ich hätte absolut nicht gedacht, dass der Eric so ein krasser Businessman ist und schon so im Leben steht", gab beispielsweise Maurice Haushammer zu.

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Eric Sindermann bekannt als Dr.Sindsen bei seiner Fashionshow

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann alias Designer Dr. Sindsen

Promiflash Maurice Haushammer bei der Dr.Sindsen-Fashionshow

