Gehen sich The BossHoss nach fast 18 gemeinsamen Bühnenjahren nicht hin und wieder mal gegenseitig auf den Sack? Heute Abend kochten die Country-Rocker Alec Völkel (49) und Sascha Vollmer (49) beim Grill den Henssler Sommer-Special zusammen mit Beatrice Egli (33) und Ilka Bessin (49) gegen Detlef Steves (52). Steffen hat wegen einer Fußverletzung Herdverbot und feuerte seinen Ersatzmann vom Hochsitz aus an. Bei der Zubereitung des Hauptgangs, einem Steak mit Süßkartoffelstampf, fühlte Moderatorin Laura Wontorra (32) Alec und Sascha auf den Zahn: Gehen sich die beiden nicht auch mal tierisch auf die Nerven?

Seit 2004 stehen The BossHoss schon zusammen auf der Bühne – sie kennen sich allerdings schon sehr viel länger, wie Sascha in der Vox-Sendung erklärte. Genau deswegen würden sie sich auch nur selten in die Haare kriegen. "Eigentlich kommt das so gut wie nie vor. Wir haben so eine Feuerprobe... also es ist so eine alte Kneipenfreundschaft, und das sind bekanntlich die, die am längsten halten. So haben wir uns kennengelernt und dann auch erst den Job zusammen angefangen. Deswegen hält das bis heute. Wir ergänzen uns toll", schwärmte Sascha.

Dass die beiden nicht nur musikalisch ein gutes Team sind, haben die beiden auch schon in der Vergangenheit bewiesen. Die zwei waren nicht nur mehrfach als charmantes Jury-Duo bei The Voice of Germany, The Voice Senior oder The Voice Kids dabei, 2020 moderierten sie auch das erste Mal die Spielshow The Mole. Eines ist also sicher: So schnell werden Alec und Sascha nicht von der Bildfläche verschwinden!

TVNOW /Frank W. Hempel Alec Völkel und Sascha Vollmer bei "Grill den Henssler Sommer-Special"

TVNOW / Frank W. Hempel The BossHoss mit ihrem Superfan Marleen bei "I Can See Your Voice"

TVNOW /Frank W. Hempel Sascha Vollmer und Alec Völkel von The BossHoss

