Michelle Gwozdz hat offenbar eine genaue Vorstellung davon, wie sie auf ein Aufeinandertreffen mit Niko Griesert (30) reagieren würde! Die Promi Big Brother-Teilnehmerin konnte das Herz des einstigen Bachelors leider nicht für sich gewinnen – und ging trotz Sieg am Ende leer aus. Kein Wunder also, dass die gebürtige Pfungstädterin von dem Junggesellen ziemlich enttäuscht ist. Auch ein Wiedersehen könnte sein Verhalten offenbar nicht wieder gut machen, wie Mimi nun gegenüber ihrer Promi BB-Mitbewohnerin Danni Büchner (43) ausplauderte.

Promiflash erhielt im Rahmen einer Pressekonferenz bereits vor Ausstrahlung Einblicke in die heutige Folge. Im Gespräch mit der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin wetterte die Influencerin regelrecht gegen den Rosenkavalier. "Ich habe schon gesagt: "Wenn er reinkommt, schmeißen wir alle mit der Flasche", erklärte sie bestimmt. Ihre Mitstreiterin schien der Idee ebenfalls nicht abgeneigt zu sein. Während es für Danni der absolute Albtraum wäre, wenn ihr Ex Ennesto Montè (46) in der Show auftauchen würde, würde Mimi es offenbar nicht schlimm finden, auf Niko in dem Format zu treffen: "Dann habe ich wenigstens einen zum Nominieren."

Auch sonst lassen die beiden kein gutes Haar an dem gebürtigen Osnabrücker. "Ich kam nicht mehr klar mit dem Typen. Das hat mich so genervt mit dem. Ich konnte mir das nicht angucken", lautete das Urteil der 43-Jährigen über die vergangene Staffel der Kuppelshow. Mimi selbst scheint es da mittlerweile genauso zu gehen. "Ich könnte es mir nicht noch einmal angucken", meinte sie abschließend.

Promi Big Brother, Sat.1 Mimi Gwozdz bei "Promi Big Brother"

© SAT.1 Danni Büchners Einzug bei "Promi Big Brother"

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2021

