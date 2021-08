Anne Wünsche (29) schickt ihren Freund Karim nicht einfach ohne ein Andenken an sich in den Urlaub! Nach einer Trennung und einem anderen Partner fand die Influencerin im Mai wieder zu ihrem Ex zurück – und ist glücklicher denn je. In den kommenden Wochen steht für den Synchronsprecher eine Reise mit seinen Jungs an. Dabei hat er eine bestimmte Sache im Gepäck: Anne schenkte ihrem Liebsten ein Duschgel – auf dem sich ein Bild von ihr befindet!

In ihrer Instagram-Story erzählte Anne ihrer Community, dass sie im August ein paar Tage ohne ihren Karim sein wird. "Ihr wisst ja, ich bin so überhaupt null eifersüchtig", scherzte die Blondine. Denn das Gegenteil sei die Wahrheit: Anne möchte ihren Partner mit keiner anderen Frau teilen. Dafür hat die Beauty jetzt mit einem Duschgel vorgesorgt. Neben dem sexy Schnappschuss auf der Flasche sind auch die Worte "Meine Augen sehen alles!" zu lesen.

Spätestens nach dieser Ansage dürfte sich doch sicherlich keine fremde Frau mehr an Karim ranmachen wollen. Doch Anne fühlt sich offenbar noch nicht ganz wohl: "Ist übrigens noch nicht alles, da kommt noch mehr mit meiner Fresse drauf", kündigte sie ihren Followern deshalb schon mal an.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Duschgel für ihren Freund

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Karim

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Was sagt ihr zu Annes Bilderaktion auf dem Duschgel? Das ist total lächerlich! Ich finde die Idee super! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de