Nanu, will David Garrett (40) seine große Liebe etwa im Netz finden? Der Musiker ist nicht nur ein begnadeter Geiger, sondern auch ein richtiger Frauenschwarm. Fans lieben vor allem die wuschelige Mähne und den verträumten Schmuselook des gebürtigen Aacheners. Nur zu gerne würde wohl seine weibliche Hörerschaft wissen, ob der Hottie noch zu haben ist, doch hinsichtlich seines Privatlebens hält sich David bedeckt. Jetzt wurde jedoch sein angebliches Profil in einer Promi-Dating-App entdeckt. Sucht David etwa auf diesem Weg sein Liebesglück?

Wie Bunte berichtet, existiert Davids Profil auf der Dating-App Raya. Auf seinen Fotos zeigt sich der Stargeiger romantisch, trägt seinen typischen schwarzen Hut und posiert lässig am Strand. Ob sich David wirklich hinter dem Profil verbirgt, ist unklar, jedoch soll jedes Konto im Vorfeld von einem Komittee der exklusiven Kennlern-App verifiziert worden sein. Bei Raya kann sich nämlich nicht jedermann anmelden. Die App ist Prominenten und sehr wohlhabenden Menschen vorbehalten.

Gegenüber dem Magazin wollte sich David nicht zum Thema Online-Dating äußern. Doch allzu viel Zeit dürfte er auf der App wohl nicht verbringen. So gab er einst in einem Interview mit Bunte an, dass er es beim anderen Geschlecht nicht leiden könne, wenn zu viel Zeit am Handy verbracht werde. "Frauen, die nur am Handy mit ihrem Instagram-Profil beschäftigt sind, sind ein rotes Tuch für mich. Da bin ich weg", stellte der 40-Jährige klar. Da geht David sicherlich mit gutem Beispiel voran, indem er selbst das Gerät nicht allzu oft in die Hand nimmt.

Anzeige

Getty Images David Garrett, 2015

Anzeige

Instagram / davidgarrettinsta David Garrett im April 2021

Anzeige

Getty Images David Garrett, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de