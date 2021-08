Natacha Tannous trauert um Emilio Ballack. Vor wenigen Tagen wurde in den Medien berichtet: Der 18-jährige Sohn von Fußballstar Michael Ballack (44) und seiner Ex-Frau Simone Mecky-Ballack (45) soll tot sein. Es heißt, dass er bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich verunglückt sei. Nach vielen Spekulationen äußerte sich jetzt zum ersten Mal jemand aus dem näheren Umfeld der Ballacks: Michaels Ex-Freundin Natacha Tannous widmet dem Promi-Spross einen rührenden Nachruf.

"Als ich dich zum ersten Mal traf, warst du zwölf Jahre alt. Du warst ein außergewöhnlicher Teenager... so einfühlsam, mitfühlend, klug, gutherzig, clever, gut in allem: Golf, Basketball, Fußball. Du hattest eine unglaubliche Persönlichkeit", schreibt die Influencerin auf ihrem Instagram-Account. Sie erinnert sich an die vielen Momente, die sie mit ihm teilen durfte und die ihr bisher immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hätten – doch nun würden ihr bei diesen glücklichen Erinnerungen unwillkürlich die Tränen kommen: "Es gibt keine Worte, um diese Tragödie zu beschreiben. Keine. Es ist ein so schrecklicher Albtraum, aus dem man am liebsten aufwachen möchte. Du warst ein Sonnenschein und nun bist du gegangen!"

Die 37-Jährige finde gerade einzig und allein Trost darin, dass sie sich glücklich schätzen könne, Emilio überhaupt gekannt zu haben – und fünf Jahre lang Teil seines Lebens sein durfte. "Aber das macht es genauso herzzerreißend und niederschmetternd. [...] Es gibt keine tröstenden Worte. Und es wird sie auch nie geben. [...] Du hast deine Jugend wie ein Engel gelebt, und du bist als einer gegangen", schließt Natacha ihren emotionalen Beitrag ab.

Instagram / emilioballack Emilio Ballack im Juni 2021 in München

Instagram / natachatannous Natacha Tannous im Februar 2021

Instagram / emilioballack Michael Ballack mit seinem Sohn Emilio in New York City, 2019

