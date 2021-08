Hatte Maxime Herbord (26) quasi von Beginn an einen Favoriten? Die Halbniederländerin ist mitten drin im Flirtabenteuer – und kann sich bei Die Bachelorette vor Verehrern kaum retten. Trotzdem können nicht alle TV-Singles eine begehrte Rose ergattern. In der vergangenen Folge mussten Kenan Engerini (35), Lorik Bunjaku (25) und Benedikt Pfisterer (31) ihre Koffer packen. Für Benne war die Überraschung gar nicht all zu groß – er hatte nämlich schon im Gefühl, dass Maxime längst einen anderen Mann zum Favoriten auserkoren hatte.

"Nach dem anfänglichen Achter-Talentshow-Gruppendate [...] hatte ich das Gefühl, dass ihre Aufmerksamkeit komplett auf eine Person gerichtet war", gab der Karlsruher im Gespräch mit Promiflash preis. Lachend ergänzte er dabei, dass den Zuschauern bei der Show leider nur wenige Ausschnitte seiner Bauchrednerkunst zu Ohren gekommen waren. Doch ob der Spontan-Bauchredner den richtigen Riecher behält und die 26-Jährige mit ihrem angeblichen Favoriten das Kuppelformat verlässt – wer weiß? "Ob daraus ein Happy End wird, bleibt abzuwarten", ließ es der 31-Jährige offen. Welchen Kandidaten Benedikt so weit vorne sieht, verriet er ebenfalls nicht.

Kenan hingegen war sich aber sicher, dass die Brünette nur Augen für Julian Dannemann (27) hatte. Seiner Meinung nach sei der nämlich mit seiner Zaubereinlage nicht aus der Menge herausgestochen. "Er ist zwar ein netter Kerl, aber wieso kriegt er ein privates Date? Hier ist es nur um die Optik gegangen. Das muss man neidlos gestehen, der Typ schaut gut aus", gab der Österreicher im Einzelinterview zu verstehen.

