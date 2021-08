Ludacris (43) darf sich erneut über Nachwuchs freuen! Nachdem Eudoxie Bridges, die Frau des US-amerikanischen Musikers, 2018 eine Fehlgeburt erlitten hatte, verkündete das Pärchen erst kürzlich voller Freude: Sie erwarten wieder ein Baby! Die Eheleute haben bereits eine gemeinsame Tochter, und zwar die fünfjährige Cadence. Nun gibt es für Ludacris und Eudoxie erneut allen Grund zur Freude – ihr Kind hat das Licht der Welt erblickt.

Das teilte der stolze Papa seinen Fans jetzt via Instagram mit. "Der Film 'Girls, Girls, Girls, Girls' mit Chris Bridges in der Hauptrolle kommt bald", witzelte Ludacris und spielte damit nicht nur auf seinen bürgerlichen Namen Chris Bridges an, sondern auch, dass er nun zum vierten Mal Vater von einem kleinen Mädchen wurde. Dazu postete er nicht nur ein Bild von sich, wie er seine kleine Tochter auf dem Arm hält. Er veröffentlichte auch einen Schnappschuss seiner Partnerin und dem kleinen Knirps.

Auch die frischgebackene Zweifach-Mama begrüßte ihre kleine Prinzessin im Netz und verriet zugleich den Namen des Säuglings. "Unsere Chance Oyali Bridges kam zwei Wochen zu früh und wir sind gesegnet, einen weiteren schönen Engel zu haben, der nach meiner verstorbenen Großmutter benannt ist", erklärte Eudoxie. Chance Oyali kam bereits am 28.07. zur Welt.

Anzeige

Instagram / ludacris Eudoxie Bridges mit ihrer Tochter Chance Oyali

Anzeige

Getty Images Ludacris und seine Frau Eudoxie Bridges im Oktober 2019 in Atlanta

Anzeige

Getty Images Ludacris mit seiner Frau Eudoxie im Mai 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de