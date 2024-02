Performt Usher beim Super Bowl mit Ludacris und Lil Jon?

Schon in wenigen Tagen ist es so weit: Der Super Bowl steht vor der Tür. Einmal im Jahr feiern die Fans des legendären amerikanischen Ballsports das Match der zwei besten NFL-Teams – das spannende Event wird weltweit mitverfolgt. Megastar Usher (45) sorgt in diesem Jahr für die Unterhaltung in der Halbzeitpause. Doch scheinbar nicht allein: Holt sich Usher seine "Yeah!"-Kollegen Ludacris (46) und Lil Jon zur Unterstützung dazu?

Auf diesen Riesenhit dürfen sich die Zuschauer am kommenden Sonntag beim Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers wohl auf jeden Fall freuen: "Ich wäre ein Narr, wenn ich 'Yeah!' nicht spielen würde", scherzt der Rapper im Interview mit Entertainment Tonight. "Es wäre dumm, den ganzen Weg nach Las Vegas zu machen, Jon ist hier, Luda ist hier und ich spiele nicht 'Yeah!'." Ist das also die offizielle Bestätigung dafür, dass die drei gemeinsam auf der Super-Bowl-Bühne performen werden?

Sicher ist, dass die Fans bei der Halbzeitshow etwas Großes erwartet. Wie ein Teaser auf YouTube zu seinem bevorstehenden Auftritt vermuten lässt, wird der gebürtige Texaner am 11. Februar die wohl größte Show seines Lebens liefern – sie sei wohl schon ganze "30 Jahre in der Mache", verriet Usher.

Getty Images Usher, 2023

Getty Images Lil Jon, Usher und Ludacris 2016 in Las Vegas

Getty Images Usher, Sänger

