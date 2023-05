"Fast & Furious"-Ludacris erhält Stern auf dem Walk of Fame

Eine wohlverdiente Auszeichnung! Der Schauspieler Ludacris (45) war im Kinofilm "2 Fast 2 Furious" erstmals auf großer Leinwand zu sehen. Den internationalen Durchbruch schaffte der 45-Jährige schließlich 2009 mit dem fünften Teil des Kassenschlagers Fast & Furious. Im neusten Teil der Filmreihe, "Fast X", wird er seine Rolle zum siebten Mal spielen. Kurz vor dem offiziellen Kinostart gibt es nun doppelten Grund zur Freude: Ludacris erhielt jetzt einen Stern auf dem Walk of Fame!

Gestern wurde dem "Fast and Furious"-Darsteller ein Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood in der Kategorie Spielfilme verliehen. Für Ludacris war die Enthüllung seines Sterns auf dem Walk of Fame gleich doppelt eine Familienangelegenheit. Er wurde nämlich nicht nur von seiner Frau und seinen vier Töchtern begleitet, sondern auch von seinen Co-Darstellern aus der besagten Filmreihe.

Sein Stern hat die Nummer 2.756 am Walk of Fame auf dem Hollywood Boulevard. Natürlich ließ der Filmstar auch seine Fans auf Instagram an der Feier teilhaben. Seine Community ist total aus dem Häuschen und gratuliert Ludacris zu seinem Erfolg: "Wohlverdient!", "Ich freue mich so für dich!" oder "Einer der ehrenwertesten Männer mit einem bescheidenen Herzen!"

Getty Images Ludacris mit seiner Familie auf dem Hollywood Boulevard

Getty Images Vin Diesel, Ludacris und Rapper LL Cool J auf dem Walk of Fame 2023

Getty Images Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Ludacris und Jordana Brewster auf dem Walk of Fame

