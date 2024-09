Ludacris verwirrt bei Pitch für Atlanta Braves mit XXL-Armen

Am vergangenen Mittwoch durfte Ludacris (46) bei einem Major-League-Baseballspiel der Atlanta Braves den ersten Pitch des Abends werfen. In einem Video auf X ist zu sehen, wie der Rapper die Zuschauer überraschte, indem er riesige Prothesenarme und gigantische weiße Turnschuhe trug. Anlass der skurrilen Aktion war seine sogenannte "Ludacris Night", die lokale Musikgrößen aus Atlanta und deren Einfluss auf die Musikindustrie würdigte.

Die riesigen Gliedmaßen sind eine Hommage an seine 2000er-Hits. Im Musikvideo zu "Get Back" wehrt Ludacris Fans und Rivalen mit überdimensionalen Armen ab, während er singt: "Geh zurück, geh zurück, so kennst du mich nicht." Im Clip zu "Stand Up" trägt der 46-Jährige hingegen überdimensionale Sneaker und rappt: "Wenn ich mich bewege, bewegst du dich genauso." Auf der Plattform waren User jedenfalls geteilter Meinung über die Prothesenarme. Einige verglichen den Rapper mit Zeichentrickfiguren wie Wreck-It Ralph und Popeye, während andere den Retro-Moment zu schätzen wussten und die Referenzen zu seinen Hits lobten: "Luda! Das nenn' ich mal eine Eröffnung."

Neben seinem Auftritt beim Baseball überraschte der "2 Fast 2 Furious"-Star vor rund einer Woche mit einem anderen bizarren Video auf Instagram. Darin zeigt sich der Rapper bei einer Gletscherwanderung in Alaska – Trinken von eiskaltem Gletscherwasser inklusive. Begeistert vom frischen Geschmack schwärmte der Rapper: "Das ist das beste Wasser, das ich je in meinem Leben getrunken habe."

Getty Images Ludacris, Rapper

Instagram / ludacris Ludacris im August 2024

