Tyson Fury (32) ist besorgt! Vor wenigen Tagen ist der Profiboxer zum sechsten Mal Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Frau Paris, mit der er seit über zwölf Jahren verheiratet ist, konnte er eine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Das neugeborene Mädchen trägt den Namen Athena. Leider gab es aber Komplikationen, die den Start ins Leben für die Kleine erschweren: Tysons Tochter liegt momentan auf der Intensivstation!

In seiner Instagram-Story erklärte der Sportler zunächst, dass Athenas gesundheitliche Verfassung kritisch sei und bat seine Community, für sie zu beten. In einer weiteren Sequenz bedankte er sich dann bei seinen Fans dafür und verriet, dass der Zustand der Kleinen mittlerweile wieder stabil sei: "Hoffentlich kann sie die Intensivstation heute verlassen." Was genau seiner Tochter fehlt, erzählte er bislang jedoch nicht.

Paris scheint die Entbindung dagegen gut überstanden zu haben. "Ihr geht es super", plauderte Tyson aus. Mittlerweile hat sich die 31-Jährige auch selbst bei ihren Fans gemeldet – allerdings nicht mit einem Gesundheitsupdate, sondern mit einem Foto ihrer Tochter.

Getty Images Tyson Fury mit seiner Frau Paris im Dezember 2018

Instagram / gypsyking101 Tyson Fury und seine Kinder im Mai 2021

Instagram / parisfury1 Tyson Furys Tochter Athena im August 2021

