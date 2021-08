War Sylvie Meis (43) nicht die erste Wahl für den Job als Love Island-Moderatorin? Ende Juli machte RTL2 die großen Neuigkeiten bekannt: Die Unternehmerin führt in der kommenden Staffel der Kuppelshow durch die Sendung. Damit tritt das Model in die Fußstapfen von Kollegin Jana Ina Zarrella (44). Doch für diese Nachfolge war die Niederländerin nicht die einzige Kandidatin: Auch Amira Pocher (28) bekam ein Jobangebot!

Das plauderte ihr Mann Oliver (43) in einer neuen Episode des gemeinsamen Podcasts "Die Pochers hier!" aus: "An der Stelle dürfen wir verraten, dass auch du im Gespräch warst für 'Love Island'!" Seine Frau bestätigte das und erklärte, sogar mit dem Sender gesprochen zu haben. Am Ende sei sie jedoch nicht sicher gewesen, ob sie die Richtige für den Job sei: "Es ist immer scheiße, in die Fußstapfen von jemandem zu treten. Die werden zerlegt, da habe ich gesagt, das traue ich mir nicht zu!"

Amira schilderte zudem, sie hätte die Situationen in der Kuppelshow nicht ernsthaft moderieren können – immerhin mache sie sich selbst regelmäßig über die Sendung lustig. "Das hat einfach nicht gepasst. Da mache ich lieber nichts, als dass ich das Falsche mache", gab die zweifache Mama an. Jetzt seid ihr gefragt: Wäre Amira eine gute "Love Island"-Moderatorin gewesen? Stimmt unten ab.

