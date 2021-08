Solche Pics gibt es von Novalanalove (30) kaum zu sehen! Die Beauty, die mit bürgerlichem Namen Farina Opoku heißt, ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Mit ihrer riesigen Community im Netz teilt sie so ziemlich alles – bis auf ihr Liebesleben mit Ehemann Pouya alias DJ Yeezy. Nur selten präsentiert sie gemeinsame Schnappschüsse. Doch Pouyas Geburtstag war nun wohl Grund genug für Farina, niedliche Turtelbilder zu posten!

Auf ihrem Instagram-Profil gratulierte sie ihrem Ehemann zu seinem Ehrentag und lud gleich mehrere gemeinsame Fotos hoch. Diese verdeutlichen: Farina und ihr Liebster scheinen auch heute noch verliebt wie am ersten Tag zu sein – denn auf den Aufnahmen strahlen die Turteltauben um die Wette. "Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als von dir geliebt zu werden", fand sie zudem rührende Worte für den Musiker. Von diesem Anblick scheinen Farinas Follower nicht genug zu kriegen.

"Wie süß. Ich liebe es, dass du mal ein Bild von euch beiden postest", schwärmte etwa eine Userin. Doch warum hält die Unternehmerin ihre Liebe eigentlich so sehr aus der Öffentlichkeit heraus? Das verriet sie bereits Anfang des Jahres in den sozialen Medien: "Es ist wirklich wunderschön, bei allem, was man immer so teilt, etwas zu haben, was nur einem selbst gehört und worüber keiner so viel Bescheid weiß."

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihr Ehemann DJ Yeezy, August 2021

Instagram / novalanalove DJ Yeezy und Novalanalove, August 2021

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

