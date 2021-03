Sie steht Rede und Antwort! Seit Ende 2018 ist Farina Yari, die im Netz unter dem Namen Novalanalove bekannt ist, mit ihrem Mann Pouya alias DJ Yeezy verheiratet. Obwohl sich die zwei im darauffolgenden Jahr noch mal im großen Kreis auf Ibiza das Jawort gegeben haben, kursieren immer wieder Krisengerüchte. Vor allem seitdem die Bloggerin sich dazu entschieden hat, ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, nehmen die Spekulationen um Eheprobleme kein Ende. Doch an diesen sei absolut nichts dran, wie die Netz-Bekanntheit ihrer Community versicherte.

Obwohl Farina ihren Followern bereits des Öfteren erklärt hat, dass in ihrer Ehe alles wunderbar laufe, kommt das Thema in einer aktuellen Fragerunde erneut zur Sprache. Ein User möchte wissen, ob sie Pouya jeden Tag sieht – da die Eheleute unter einem Dach wohnen, ist das schnell beantwortet. "Ja, auch wenn man es scheinbar nicht bemerkt, wir leben hier ja zusammen und sehen uns 24/7, vor allem in der jetzigen Situation. Und die Liebe ist immer noch sehr stark", gibt die Kölnerin preis.

Auch auf die Frage, warum sie Details aus ihrem Liebesleben nicht teile, geht Farina ein. "Weil es für mich persönlich bis jetzt nur Vorteile hat und es wirklich wunderschön ist, bei allem, was man immer so teilt, etwas zu haben, was nur einem selbst gehört und worüber keiner so viel Bescheid weiß", stellte sie abschließend klar.

Instagram / novalanalove Farina Opoku alias Novalanalove mit ihrem Mann Pouya

Instagram / novalanalove Farina Yari alias Novalanalove

Instagram / novalanalove Farina Yari alias Novalanalove

