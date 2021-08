Yeliz Koc (27) wird schon bald ihr Töchterchen in den Armen halten! Das einstige Bachelor-Babe und ihr Partner Jimi Blue Ochsenknecht (29) machten ihre Beziehung im August vergangenen Jahres öffentlich – wenig später erfreuten die Turteltauben ihre Community mit süßen Neuigkeiten: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Nun befindet die Brünette sich in den letzten Etappen ihrer Schwangerschaft. Yeliz kann aber immer noch nicht fassen, dass sie bald Mama wird!

Auf Instagram teilte die Influencerin ein Bild von sich, auf der sie ihren kugelrunden Babybauch in Szene setzt – der kann sich tatsächlich sehen lassen. "Ich kann es immer noch nicht glauben, ich werde Mutter. In den nächsten zehn bis elf Wochen kommt die Kleine zur Welt", schrieb die aufgeregte Mama in spe zu der Aufnahme. Die Vorfreude der Beauty war deutlich spürbar: "Für mich einfach das größte Wunder dieser Welt, dein eigenes Fleisch und Blut."

Offenbar lässt Yeliz es sich bis zur Geburt noch gut gehen: In ihrer Instagram-Story zeigte sie stolz ihre prall gewölbte Körpermitte und sonnte sich. Aktuell ist die 27-Jährige nämlich mit dem werdenden Daddy Jimi Blue im Urlaub – zuvor hatten Trennungsgerüchte die Runde gemacht.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

