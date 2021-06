Seit einigen Monaten ist bekannt: Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Für die ehemalige Bachelor-Kandidatin sind die anderen Umstände aber alles andere als angenehm – sie leidet unter einer besonders starken Form der Schwangerschaftsübelkeit. Mittlerweile hat sich die Influencerin damit aber ein wenig arrangiert und teilt vermehrt Einblicke in ihren Schwangerschaftsalltag. So wie jetzt wieder: Yeliz gab ihren Fans vor wenigen Tagen ein Babybauch-Update!

Am Donnerstag teilte die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story einen besonders schönen Schnappschuss von sich – nämlich von ihrer immer größer werdenden Babykugel. In einem knappen Bikini setzte die werdende Mama ihre Körpermitte gekonnt in Szene und verriet zusätzlich, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich befindet: Yeliz ist am Ende des sechsten Monats angelangt – in der 24. Woche, um genau zu sein.

Doch was erwartet die Beauty in der 24. Schwangerschaftswoche? Tatsächlich könnte Yeliz in den kommenden Wochen vermehrt Probleme mit ihrem Darm bekommen – das heißt: Zu ihrer Übelkeit könnten sich auch Verstopfungen ankündigen. Ihr Bauch hat ebenfalls noch einmal einen Schub gemacht. Ihr Baby dürfte jetzt etwa die Größe eines Blumenkohls haben.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc' Babybauch

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021 auf Kos, Griechenland

