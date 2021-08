Erster Urlaub mit Baby! Dieses Abenteuer bestreitet gerade die alleinerziehende Mutter Evanthia Benetatou (29). Die einstige Der Bachelor-Zweite brachte vor wenigen Wochen ihr erstes Kind zur Welt: Sohnemann George Angelos. Seitdem ist er der ganze Stolz der TV-Darstellerin, die in NRW lebt. Jetzt machten Eva und ihr Sprössling auch den ersten gemeinsamen Mutter-Sohn-Urlaub in die Heimat der ehemaligen Promi Big Brother-Bewohnerin.

Die gebürtige Griechin zeigt ihrem Söhnchen aktuell ihre Wurzeln und legte dabei einen Stopp bei einer ganz besonderen Kirche ein, wie sie nun auf Instagram verriet. Eva besuchte mit George nämlich die Einrichtung, in der sie als kleines Kind getauft wurde. Dabei nutzte sie die Gelegenheit und ließ ihren Sohn segnen – noch nicht taufen. "Allerdings wünsche ich mir, wenn alles klappt, dass der kleine Mann nächstes Jahr hier und in dieser Kirche getauft wird", erklärte sie in ihrer Story. Der nächste Griechenland-Urlaub ist also schon in Planung.

Doch Eva wurde nicht nur in der besagten Kirche getauft – auch ihre Eltern gaben sich darin ihr Jawort. Eine Hochzeit steht bei Eva wohl nicht so schnell an. Ihr Ex-Verlobter Chris Broy ließ sie noch während der Schwangerschaft sitzen, nachdem er von den Kampf der Realitystars-Dreharbeiten zurückgekehrt war.

