Ist Marloes Stevens etwa schwanger von Cody Simpson (24)? Im Januar dieses Jahres machten die blonde Schönheit und der Musiker ihre Beziehung zueinander öffentlich. Nur vier Monate zuvor hatte sich der gebürtige Australier von seiner Ex-Freundin Miley Cyrus (28) getrennt. Seitdem wurde den beiden Turteltauben immer wieder nachgesagt, dass sie womöglich Nachwuchs bekommen. Nun vermuten die Fans erneut, dass das Paar sein erstes Kind zusammen erwartet.

Auf einem Foto, dass die 28-Jährige für einen kurzen Zeitraum in ihrer Instagram-Story veröffentlichte, meinten einige Follower, eine kleine Wölbung unter dem Pullover des sonst so schlanken Models erkannt zu haben. Auf der Aufnahme, die Marloes inzwischen wieder gelöscht hat, stand das Paar händchenhaltend nebeneinander und riss die Hände in die Luft. Dabei spannte sich das weiße Oberteil der in Los Angeles lebenden Beauty leicht um ihre Körpermitte, wodurch die Community auf das vermeintliche Bäuchlein aufmerksam wurde.

Bereits nachdem Marloes im vergangenen Monat ihren Liebsten in einem kurzen Clip als "Daddy" angesprochen hatte, während er eine Katze streichelte, waren die Follower hellhörig geworden. Zudem verriet die blonde Schönheit im Juni, dass sie ein Geschäft für selbst gemachte Mo­bi­les für Babys eröffnen würde. Das Model hatte seinerzeit ein Foto von Kinderspielzeug geteilt, das sie selbst genäht hatte, und hatte angekündigt, bald mehr davon zu nähen.

Instagram / marloes_stevens Marloes Stevens und Cody Simpson im August 2021

Instagram / marloes_stevens Cody Simpson und Marloes Stevens im Januar 2021

Instagram / marloes_stevens Cody Simpson und Marloes Stevens im Juni 2021

