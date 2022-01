Ist Cody Simpson (25) neu verliebt? Nach seiner gescheiterten Beziehung mit Miley Cyrus (29) kam der Sportler Ende 2020 mit dem Model Marloes Stevens zusammen. Ihre Liebe hängen die beiden zwar nicht an die große Glocke – ab und zu widmen sie sich im Netz aber dennoch süße Worte. Von dem großen Glück soll nun jedoch nicht mehr viel übrig sein: Es gibt mehrere Hinweise, dass Cody und Marloes sich getrennt haben – und der Hottie sogar schon wieder eine Neue hat!

Sowohl Cody als auch Marloes haben all ihre gemeinsamen Bilder von ihren Instagram-Profilen gelöscht. Ihr gegenseitiges Abo besteht zwar weiterhin – allerdings wurden die beiden auch schon eine Weile nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet. Obendrein verdächtig: Cody zeigte sich im Netz zuletzt ziemlich vertraut mit der ehemaligen australischen Brustschwimmerin Georgia Bohl. Sie teilte zum Beispiel ein Foto von sich in seinen Armen mit dem Text: "Du bringst mich immer wieder zum Lachen." Unter ein Video schrieb sie zudem: "Danke, dass du in meinem Leben bist." Cody kommentierte sogar: "Ich liebe dich so sehr."

Bislang hat sich Cody weder zu einer möglichen Trennung von Marloes noch zu einer vermeintlichen Beziehung mit Georgia persönlich geäußert. Auch die beiden Frauen haben sich dazu noch nicht zu Wort gemeldet. In der Vergangenheit hielt der Musiker neue Entwicklungen in seinem Liebesleben jedoch meist nicht lange geheim.

Instagram / marloes_stevens Cody Simpson und Marloes Stevens im Januar 2021

Instagram / georgiabohl/ Cody Simpson und Georgia Bohl im Januar 2022

Instagram / georgiabohl Cody Simpson und Georgia Bohl, Schwimmer

