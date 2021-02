Cody Simpson (24) wirkt superverliebt! Nachdem sich der Sänger von Popstar Miley Cyrus (28) im August getrennt hatte, bestätigte der Australier vier Monate später, dass er sich schon wieder neu verguckt hat – und zwar in Model Marloes Stevens. Seitdem machen die zwei kein Geheimnis aus ihrem noch frischen Liebesglück: Cody und seine Marloes wurden nun hemmungslos knutschend am Strand gesichtet!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man, wie sich die Verliebten in knapper Bademode auf der Karibikinsel St. Barts eine gute Zeit machen. Nachdem die beiden ganz ungeniert Zärtlichkeiten vor den Augen anderer Strandbesucher ausgetauscht hatten, alberten sie offenbar mit Freunden herum. Daraufhin gings sportiv weiter für Cody und seine Liebste: Anscheinend versuchten sie sich an Acroyoga – denn der Musiker hob Marloes scheinbar mühelos mit seinen Beinen an.

Auch via Social Media hat sich das Paar schon gemeinsam präsentiert. Zu Codys 24. Geburtstag teilte die blonde Beauty eine ganze Reihe von Bildern von sich und ihrem Freund: "Alles Gute für meinen Lieblingsmenschen", gratulierte sie dem Hottie zu dessen Ehrentag.

Instagram / marloes_stevens Marloes Stevens, Model

Instagram / marloes_stevens Marloes Stevens, Model

Instagram / marloes_stevens Cody Simpson und Marloes Stevens, Januar 2021

