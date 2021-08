Cody Simpson (24) erholt sich von seiner gescheiterten Olympia-Qualifikation. Der Ex von Miley Cyrus (28) wollte sich in diesem Jahr seinen großen Traum erfüllen. Er hatte hart trainiert, um als Leistungsschwimmer bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio anzutreten. Nachdem das nicht geklappt hat, trainiert er weiter hart. Nun hat Cody aber eine Pause vom Schwimmtraining eingelegt und gönnt sich einen entspannten Urlaub mit seiner neuen Freundin Marloes Stevens.

Der Musiker und das Model genießen gerade eine gemeinsame Auszeit an der Gold Coast, Australien, wie Marloes in ihrer Instagram-Story zeigt. Darin teilte die 28-Jährige unter anderem ein Foto von Cody: Ohne T-Shirt liegt er auf einer Poolliege und schiebt sich genüsslich eine Pommes in den Mund. Auf einer weiteren Aufnahme schlürft die Laufstegschönheit genüsslich einen Cocktail.

Seit wann Cody und Marloes genau zusammen sind, ist nicht bekannt. Das erste gemeinsame Foto mit ihr hatte er allerdings Ende 2020 veröffentlicht. Wenig später verriet ein Insider, wie ernst die Blondine es mit dem 24-Jährigen meint. "Sie sieht definitiv langfristiges Potenzial in der Beziehung mit Cody – und sie freut sich auf das, was das Jahr 2021 ihrer Beziehung bringen wird", erklärte die Quelle gegenüber Hollywood Life.

Instagram / marloes_stevens Cody Simpson und Marloes Stevens im Januar 2021

Getty Images Cody Simpson im April 2021

Instagram / marloes_stevens Cody Simpson und Marloes Stevens im Juni 2021

