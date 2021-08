Sarah Harrisons (30) Leben findet momentan nur in ihren eigenen vier Wänden statt. Als ihre ältere Tochter Mia (3) vor wenigen Tagen am Arm operiert werden musste, machte die YouTuberin einen Corona-Test und der fiel leider positiv aus. Dadurch musste sich Sarah umgehend in Quarantäne begeben und konnte ihrem Nachwuchs im Krankenhaus nicht beistehen. Jetzt verpasst sie einen weiteren wichtigen Moment von einem ihrer Lieblingsmenschen: die Birthday-Sause ihrer BFF Liz Kaeber (29).

"Wisst ihr, was für mich richtig schade ist. Eigentlich würde ich heute nach Berlin gehen, denn Liz feiert heute in ihren Geburtstag rein. Und ich finde es so schade, dass ich nicht dabei sein kann", erklärte die ehemalige Bachelor-Kandidatin sichtlich traurig in ihrer Instagram-Story. Die zwei Freundinnen sehen sich ohnehin nicht so oft, da Liz in Berlin wohnt und Sarah nur hin und wieder aus Dubai in ihre Heimat München reist.

Das Geburtstagskind hat es aber trotzdem ordentlich krachen lassen. Liz hat extra ein Loft direkt am Wasser gemietet und dort mit ihren Liebsten auf ihr neues Lebensjahr angestoßen. Bis spät in die Nacht hat sie mit Citamaass (34), ihrer Schwester Christin Kaeber (32) und vielen Weiteren die Tanzfläche unsicher gemacht.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im April 2021

Instagram / citamaass Citamaass mit Freundin Liz Kaeber

