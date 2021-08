Ihr fällt ein großer Stein vom Herzen! Seit vergangenem Freitag ist die Bachelor-Verschmähte von 2021 Michelle Gwozdz im Weltall von Promi Big Brother zu sehen. Vor ihrem Einzug in den Container hatte die Beauty ein ganz besonderes Shooting – und zwar für den Playboy. Die Bilder hat die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin bis dato noch nicht gesehen. Doch das hat sich nun geändert: Der "große Bruder" präsentierte Mimi die Bilder ihres hotten Shootings!

In der heutigen Folge wurde die Netzschönheit in das Sprechzimmer zitiert. Dort wartete eine große Überraschung auf die Beauty: Ihre Playboy-Aufnahmen! Zum ersten Mal hat die TV-Bekanntheit ihre aufreizenden Schnappschüsse gesehen und konnte es kaum fassen. "Ach du scheiße, oh Gott", lauteten ihre ersten Worte. Doch Mimi ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden, wie sie weiter betonte: "Wie geil! Oh mein Gott, ich bin sprachlos.”

Doch nicht nur Mimi ist von ihren Bildern im wohl bekanntesten Männermagazin der Welt total verzaubert – auch ihre Kontrahenten von "Promi Big Brother" freuten sich für die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin. Allen voran Gitta Saxx (56), die ebenfalls schon im Playboy zu sehen war. "Ich hab es mir gedacht", jubelte sie Mimi entgegen.

Anzeige

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2021

Anzeige

© SAT.1 Gittas Saxx, Promi Big Brother

Anzeige

TVNOW Michelle Gwozdz, Bachelor-Gewinnerin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de