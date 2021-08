Bei Der Bachelor hat Michelle "Mimi" Gwozdz einen Mann um den Finger gewickelt – jetzt zieht sie Millionen in ihren Bann! In der elften Staffel der beliebten Kuppelshow hatte die Kölnerin zumindest kurzzeitig das Herz des Rosenverteilers Niko Griesert (30) erobert: Im Finale hatte er sich zwar zunächst für die Promi Big Brother-Kandidatin entschieden, daraufhin hatte er sie allerdings für die Zweitplatzierte Michèle de Roos abserviert. Jetzt zeigt sie ihm, was er verpasst: Mimi ziert jetzt das Cover des Männermagazins Playboy – und zwar nackt!

Richtig gehört, die 27-Jährige setzte ihren Körper bei einem Fotoshooting auf der Baleareninsel Ibizia oben ohne und in sinnlichen Posen für das Magazin in Szene. Und die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen: Auf dem Titelbild trägt Mimi beispielsweise nur einen Morgenmantel aus fließendem Stoff – ihren Schritt verdeckt sie mit einer Wasserkanne. Zusätzlich schaut sie mit verführerischem Blick direkt in die Kamera.

Außerdem sprach sie mit dem Playboy über ihre Bachelor-Teilnahme – und die Zeit nach der TV-Show. "Ich bereue nichts. Schließlich hat mich alles, was ich dort gemacht habe, hierhergeführt", betonte Mimi und schwärmte: "Und ich habe auch tolle Frauen kennengelernt, wir sind eine richtige Girls-Clique geworden."

Instagram / mimi.gwo/ Mimi Gwozdz im April 2021

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2021

TVNOW Niko Griesert und Mimi Gwozdz

