Gülcan Kamps (38) gewährt ehrliche Einblicke in ihr Leben als werdende Mutter! Mitte Juni hatte die einstige Viva-Moderatorin eine erfreuliche Neuigkeit publik gemacht: Die TV-Bekanntheit und ihr Mann Sebastian Kamps erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Seither berichtet sie ihren Fans regelmäßig von ihrem wachsenden Babybauch, ihren Gelüsten und allem anderen, was so zu einer Schwangerschaft gehört – und jetzt sprach sie auch über ihre Beschwerden: Gülcan hatte bei einem TV-Dreh vor Kurzem mit starker Übelkeit zu kämpfen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Gülcan jetzt ein Foto vom Dreh der beliebten TV-Show "Buchstaben Battle" – und auf dem Schnappschuss macht die werdende Mutter gute Miene zum bösen Spiel. "Auf diesem Bild mache ich gerade unauffällig Atemübungen, weil sich mein Magen im Looping dreht", erklärte die 38-Jährige und fuhr fort: "Ich werde diesen Drehtag nie vergessen, weil ich bei der lieben Ruth Moschner zu Gast war und mit der schlimmsten Schwangerschaftsübelkeit seit Tagen zu kämpfen hatte."

Gülcans Community zollt ihr für diese Selbstbeherrschung großen Respekt! In der Kommentarspalte machten ihr einige Fans Komplimente. "Dafür lachst du aber immer noch sehr schön! Respekt!", "Du bist eine gute Schauspielerin" oder auch "Tolle Selbstbeherrschung!", schrieben beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Anzeige

Instagram / reenofficialmusic Gülcan Kamps, 2021 in Köln

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im August 2021

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de