Will Michèle de Roos nun doch noch einen Rosenkrieg mit Michelle Gwozdz anzetteln? Beide kämpften in der diesjährigen Staffel von Der Bachelor um das Herz von Niko Griesert (30). Michelle – genannt Mimi – hat das Finale zwar gewonnen, anschließend kam der Osnabrücker aber mit Michèle zusammen. Eigentlich hatte das Paar betont, kein Problem mit der Blondine zu haben. Aber offenbar ist zumindest Michèle doch nicht ganz so gut auf sie zu sprechen...

Mimis BFF Stephie Stark (26) meldete sich nun wütend in ihrer Instagram-Story – der Grund: Nikos Partnerin hatte Hate-Kommentare über ihre einstige Nebenbuhlerin geteilt. Die Bachelor-Gewinnerin ziert nämlich das neue Playboy-Cover. Unter dem entsprechenden Promiflash-Artikel zeigten sich auf Insta einige User nicht unbedingt begeistert. Jemand schrieb: "Der Playboy irritiert mich mit dieser Wahl." Und laut einem Screenshot, den Stephie gemacht hatte, drückte auch Michèle dort auf "Gefällt mir". Mittlerweile ist ihr Account in der Liste nicht mehr zu sehen.

Stephie machte daraufhin ihrem Ärger ordentlich Luft. Für sie ist die Aktion ein absolutes No-Go. "Es ist doch völlig egal, ob ich mich gut verstehe oder nicht. Aber muss ich denn auf einen Artikel gehen und die Hate-Kommentare liken von irgendwelchen Dullis?", schimpfte sie. Sie habe gedacht, sie und Michèle würden sich gut verstehen. Doch nun ist die Kölnerin bei ihr wohl unten durch.

TVNOW Niko Griesert und Mimi Gwozdz

Instagram / thats.mi Michèle de Roos, Bachelor-Kandidatin 2021

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Ex-Bachelor-Kandidatin

