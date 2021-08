Mimi Gwozdz ließ die Hüllen fallen – doch was hält ihre Community davon? Aktuell ist die einstige Bachelor-Kandidatin eine der Bewohnerinnen des Promi Big Brother-Hauses. In der Reality-TV-Show fällt die Beauty bisher nicht sonderlich auf. Die Streithähne Melanie Müller (33) und Rafi Rachek (31) stehlen ihr unter anderem die Show. Doch jetzt machte sie unabhängig von TV-Formaten auf sich aufmerksam. Mimi zog sich für den Playboy aus. Im Netz spaltet ihr sexy Cover nun die Gemüter!

Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram brachten zahlreiche User ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass Mimi das Cover des Playboy ziert. "Von ihr hätte man das irgendwie nicht erwartet", zeigte sich ein Fan verdutzt. Vor allem war die Community irritiert darüber, dass Mimi beim Bachelor so rüberkam, als sei sie nicht unbedingt auf mehr Öffentlichkeit aus – ein Vorwurf, den sie zum Beispiel ihrer Konkurrentin Michèle de Roos in der Show machte.

Doch offenbar hat Mimi den richtigen Weg für sich gefunden, was ihre öffentliche Präsenz betrifft. Immerhin gibt es auch jede Menge Fans, die hinter ihrer Entscheidung stehen, für den Playboy blankzuziehen. "Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber sie ist einfach so hübsch und alles an ihr ist von Natur aus wunderschön", ergriff ein User Partei für Mimi. Auch in einer Promiflash-Umfrage (Stand: 11. August, 8:15 Uhr) stimmten von 850 Lesern 390 dafür, dass die Playboy-Fotos sehr schön geworden sind.

TVNow Michèle de Roos, Kandidatin bei "Der Bachelor"

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2021

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Mimi Gwozdz

