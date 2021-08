Wiktoria erklärt ihr Problem mit Meike! Die beiden Ladys nehmen an der diesjährigen Staffel von Beauty & The Nerd teil. Bereits bei ihrer ersten Begegnung gerieten sie aneinander. Dass Wika ihr gesagt hatte, sie würde nach Alkohol riechen, ging Meike so richtig gegen den Strich. Doch warum hat die blonde Versicherungskauffrau den Spruch überhaupt abgelassen? Gegenüber Promiflash verriet Wika, was sie gegen Meike hat!

"Meike kam mit einer Ansage in die Villa rein, dir mir leider direkt unsympathisch war. Ich weiß, dass es ihre Mission war, einen Nerd zu finden. Aber ich mag solche Ansagen einfach nicht so gern", erzählte Wika im Promiflash-Interview. Meike machte nämlich mehr als deutlich, sich einen der Teilnehmer krallen zu wollen. Deswegen drückte die 23-Jährige der einstigen Bachelor-Kandidatin dann auch einen Spruch rein.

"Ich habe nach ihrem Überraschungsauftritt nicht damit gerechnet, dass sie wegen so einem kleinen Satz direkt verärgert wäre, da sie mit ihren Sprüchen eine lässige Art ausgestrahlt hat", betonte Wika im weiteren Gespräch mit Promiflash.

Instagram / therealwika_ Wiktoria, "Beauty & The Nerd"-Beauty

Instagram / meike_emonts Meike Emonts im April 2021

Beauty & The Nerd, ProSieben Der Cast von "Beauty & The Nerd" 2021

