Haben Kevin (27) und Marcel (36) ihren Korb gut verkraftet? Die beiden Männer kämpften bei Die Bachelorette um das Herz von Maxime Herbord (26) – in der vergangenen Folge mussten sie sich jedoch gegen ihre verbliebenen sieben Mitstreiter geschlagen geben: Der Kölner und der Hannoveraner bekamen von der TV-Junggesellin keine weitere Rose. Beide schienen mit dieser Entscheidung bereits gerechnet zu haben. Doch wie geht es ihnen damit wirklich?

Im Promiflash-Interview verriet Kevin: "Nach dem letzten Gruppendate habe ich gemerkt, dass ich meine letzte Chance bei Maxime verpasst hatte." Trotzdem ist der Unternehmer traurig, dass er nicht bei der Influencerin landen konnte. "Meine Vorgehensweise war tatsächlich auch für mich schon sehr spektakulär und ich habe mich selbst oft gefragt, ob ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt habe", erklärte der Yogafan genauer. Er vermutet, dass er sich dabei zu wenig auf Maxime eingelassen habe.

Auch Marcel hatte bereits geahnt, keine Rose mehr von Maxime zu bekommen und ist darüber sehr traurig. "Dass das abrupte Ende der Reise in diesem Moment zur Wirklichkeit wurde, war für mich auf jeden Fall eine bittere Enttäuschung", machte der Entwicklungsingenieur deutlich. Für ihn sei in diesem Augenblick ein Traum zerplatzt – immerhin gefiel Maxime ihm nicht nur optisch, sondern auch charakterlich sehr. "Man lässt sich voll und ganz auf das Abenteuer ein. Dementsprechend ist die Enttäuschung groß, wenn es nicht so endet wie erhofft", fasste er abschließend zusammen.

