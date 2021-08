Ist Ian Harding (34) etwa längst unter der Haube? Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle des attraktiven Lehrers Ezra Fitz in der Dramedy-Serie Pretty Little Liars weltweit bekannt. Dort führte er eine On-Off-Beziehung mit der Hauptfigur Aria (Lucy Hale, 32). Privat hat er schon lange sein Liebesglück in der Fotografin Sophie Hart gefunden. Jetzt wurde bekannt, dass die beiden auch schon verheiratet sind – und das nicht erst seit gestern...

Wie das US-amerikanische Onlinemagazin E News nun von einem Informanten, der dem Paar nahesteht, erfahren habe, sollen sich Ian und seine Liebste bereits im Oktober 2019 das Jawort gegeben haben. Grund für Spekulationen gab der Schauspieler vor Kurzem, als auf Social Media kurz ein Ehering an seinem Finger zu sehen war. Das offensichtliche Ehepaar äußerte sich bislang noch nicht selbst zu den Vermutungen.

Vor wenigen Wochen löste Ian bei seinen treuen Instagram-Followern Schnappatmung aus. Mit einem Oben-Ohne-Foto verkündete er, dass er nun den Corona-Impfstoff bekommen habe: "Gewachst, geimpft und bereit, Party zu machen."

