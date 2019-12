Dieses Wiedersehen hatte es in sich! Vor zwei Jahren feierte der Cast von Pretty Little Liars nach sieben Staffeln einen tränenreichen Abschied von der Serie. Am Wochenende fand in Dortmund die Comic Con statt und die Stars zelebrierten eine Reunion der Superlative. Neben Troian Bellisario (34) und Ashley Benson (29) reisten auch Ian Harding (33) und Co. nach Deutschland - doch erst nach dem Event ging es richtig zur Sache: Die "Pretty Little Liars"-Stars ließen es auf dem Weihnachtsmarkt ordentlich krachen!

Spencer-Darstellerin Troian teilte von der Reunion ein Bild auf ihrem Instagram-Kanal und bewies damit eindeutig – nichts hat sich seit damals verändert! Neben Ian schlichen sich noch Tammin Sursok (36), Keegan Allen (30) und Brant Daugherty (34) ins Foto. "Es heißt hier Glühwein, habt ihr jemals schon davon gehört?", fragte die 34-Jährige ihre Fans. Doch bei diesem Schnappschuss wird den Fans klar, dass die Darsteller mit oder ohne Glühwein auch eine Menge Spaß hatten.

Ashley hingegen schloss sich nicht der feuchtfröhlichen Gruppe an – die Hanna-Darstellerin zog es weiter nach Berlin. Dort genoss sie mit zwei Freundinnen aber dennoch einen ausgelassenen Weihnachtsmarktbummel und verzehrte den einen oder anderen Glühwein.

Instagram / brantdaugherty "Pretty Little Liars"-Stars auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund

Anzeige

Instagram / ashleybenson Ashley Benson mit zwei Freundinnen

Anzeige

Instagram / sleepinthegardn Die "Pretty Little Liars"-Stars auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de