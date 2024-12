Gewusst? "Pretty Little Liars"-Star Ian Harding ist Ehemann

Seit die Erfolgsserie Pretty Little Liars im Jahr 2017 ihr wohlverdientes Ende fand, ist es um Ian Harding (38) ruhig geworden. Der Schauspieler mimte in dem Mystery-Drama den Englischlehrer Ezra Fitz und heiratete schließlich Aria Montgomery, gespielt von Lucy Hale (35). Auch abseits der Kameras läuft es bei dem Teenieschwarm in Sachen Liebe rund: Ian ist bereits seit 2019 glücklich verheiratet! Seine Ehefrau Sophie Hart (30) lernte er schon 2011 kennen, also noch während der Dreharbeiten für die beliebte Serie.

2014 zeigten sich der Serienstar und die Fotografin erstmals zusammen auf Instagram. Über ihre Liebe ist wenig bekannt – nach einer klammheimlichen Hochzeit dauerte es noch rund zwei Jahre, bis Ian seine Ehe gegenüber People bestätigte. 2021 postete er dann auch endlich ein Foto seines Eherings im Netz. 2022 kam zudem der erste Nachwuchs des Paares zur Welt.

Seinem Familienleben zuliebe verließ Ian Los Angeles und zog einmal quer durchs Land, zurück in seine Heimatstadt Washington, D.C. Mit dieser großen Entscheidung scheint der "Chicago Med"-Darsteller sehr zufrieden zu sein. "Ich wusste immer, dass ich zurück an die Ostküste wollte, um näher bei meiner Familie zu sein", erklärte er im Interview mit People in diesem Jahr und fügte hinzu: "Es ist toll, dass meine Mutter einfach vorbeikommen kann und mein Vater und meine Stiefmutter auch."

Katie Jones/WWD/REX/Shutterstock Sophie Hart und Ian Harding

Instagram / ianmharding Ian Harding und sein Kind im September 2022

