Ian Harding würde gern TV-Reunion mit Lucy Hale feiern

Ian Harding (38), bekannt aus der Serie Pretty Little Liars, sprach kürzlich in einem Interview mit People über seine Projekte bei den Streamingplattformen Hallmark+ und Netflix. Der Schauspieler ist derzeit in der Serie "Holidazed" auf Hallmark+ zu sehen. "Ich würde liebend gerne wieder mit Troian (39), Shay (37) oder natürlich mit Lucy (35) arbeiten", sagte Ian. "Eine Weihnachts-Romcom mit Lucy Hale? Das wäre fantastisch!"

Seit dem Ende von "Pretty Little Liars" im Jahr 2017 blieb Ian eng mit seinen ehemaligen Kollegen verbunden. Mit Torrey DeVitto (40), die in der Serie Spencers große Schwester Melissa spielt, stand er bereits für die vierte und fünfte Staffel von "Chicago Med" gemeinsam vor der Kamera. "Sie ist eine sehr gute Freundin von mir geworden", verriet Ian. "Ich war erst kürzlich auf ihrer Hochzeit." Fans würden ihn noch immer als den Highschool-Lehrer Ezra Fitz erkennen, der eine Beziehung mit der Schülerin Aria Montgomery hatte, verriet der Schauspieler weiter.

In diesem Monat wird Ian an der Seite von Lindsay Lohan (38) in dem Netflix-Film "Our Little Secret" zu sehen sein. In der Weihnachtskomödie entdecken zwei Geschwister während der Feiertage, dass ihre Partner früher einmal zusammen waren. Ian erklärte im Interview, dass sowohl Netflix als auch Hallmark+ großartige Weihnachtsprogramme bieten würden: "Beide legen viel Herz in ihre Produktionen", meinte er. "Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche von Weihnachtsfilmen – Verbindung und Familie. Es gibt eine gewisse Romantik, aber auch die Anerkennung, dass das Zusammensein mit der Familie manchmal stressig sein kann." Der frischgebackene Vater zeigte sich dankbar: "Ich fühle mich unglaublich privilegiert, dass das mein Job ist – dass ich dafür bezahlt werde, Weihnachten zu spielen, umgeben von wunderschönen und lustigen Menschen. Ich hoffe, dass ich das weiterhin tun kann."

Collection Christophel / ActionPress Lucy Hale, Shay Mitchell, Troian Bellisario und Ashley Benson in "Pretty Little Liars"

Getty Images Kristin Chenoweth, Lindsay Lohan und Ian Harding, November 2024

