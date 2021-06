Ian Harding (34) sorgt immer noch für Schnappatmung! In der beliebten Erfolgsserie Pretty Little Liars verkörperte er den attraktiven Lehrer Ezra Fitz, der eine Beziehung mit seiner Schülerin Aria Montgomery (Lucy Hale, 31) eingeht. Immer wieder versetzte er die Zuschauerinnen dabei mit seinem Äußeren und seinem Charme in Ekstase. Doch auch ein paar Jahre nach dem Show-Aus hat es Ian noch drauf. Auf Social Media zeigte sich der TV-Lehrer nun besonders heiß und ohne Shirt.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Bartträger drei Bilder, auf denen sein Oberkörper frei ist. Dabei setzt er sein Sixpack und seine Armmuskeln witzig, aber gleichzeitig heiß in Szene. "Gewachst, geimpft und bereit. Party zu machen", schrieb der Hottie unter die Bildstrecke. Ian hat sich anscheinend einiger Körperhaare entledigt und bekam auch schon die Corona-Impfung – jetzt will er diese Umstände nutzen und feiern gehen.

Unter dem Post sammeln sich einige Kommentare, die Ian versichern, wie heiß er aussieht. Auch seine "Pretty Little Liars"-Kumpels lassen es sich nicht nehmen, ihren Senf zu den freizügigen Pics abzugeben. "Woof", schrieb zum Beispiel Julian Morris – von Keegan Allen (31) gab es ein "Oh, Harding!"

Ian Harding, Schauspieler

Ian Harding, Schauspieler

Ian Harding bei einem Presseevent 2017

