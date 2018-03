Reunion am Pretty Little Liars-Set? Erst im Sommer vergangenen Jahres erreichte die Fans der Mystery-Serie die Horrornachricht: Nach der siebten Staffel ist Schluss mit der Story rund um Aria (Lucy Hale, 27), Spencer (Troian Bellisario, 31) und Co.! Kurz vor der Ausstrahlung der letzten Folge in den Vereinigten Staaten überrascht Ian Harding (30) alias Ezra Fitz jetzt jedoch mit einer frohen Botschaft. Im Interview mit Promiflash verriet er, dass er sich eine Fortsetzung der Serie wünscht: "Ich denke in fünf bis zehn Jahren – sicher! Ich würde das gerne machen." Die Fans wären davon mit Sicherheit begeistert!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de