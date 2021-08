Da ist Julien Momm definitiv übers Flirt-Ziel hinausgeschossen! Der ehemalige Temptation Island-Verführer ist momentan bei Beauty & The Nerd zu sehen – und zwar als Supporter von Nerdin Teresa. Während einer Party in der Villa küsste er ohne Vorwarnung einfach Show-Kollegin Meike Emonts. Sie und viele andere Castmitglieder waren entsetzt. Und auch im Netz kam Juliens Knutsch-Offensive überhaupt nicht gut an.

"Julien ist auch bestimmt die Art von Mann, die einem ungefragt Dickpics schickt, obwohl man ihnen vorher noch gesagt hat, dass man diese Art von Bildern nicht haben möchte", ärgerte sich ein User auf Twitter. Einige fanden sogar, dass die Aktion Grund genug gewesen wäre, den Dating-Coach direkt wieder aus der Show zu werfen. Vor dem Hintergrund seines Jobs, bei dem er vor allem Frauen auf der Suche nach ihrem Mr. Right helfen soll, sei dieser übergriffige Kuss quasi Ironie pur, meinte ein weiterer Nutzer.

Auch die Promiflash-Leser waren ziemlich schockiert von der Szene. In einer Umfrage gaben 82,3 Prozent der Teilnehmer an, dass die Aktion "gar nicht ging". Lediglich 17,7 Prozent fanden es "gar nicht so schlimm". Julien selbst meldete sich bei seiner Community und gab an, er wolle sich erst nach einer weiteren Folge zu seinem Auftritt äußern.

Instagram / meike_emonts Meike Emonts im Juni 2021

Instagram / julien_momm Julien Momm, "Temptation Island"-Single 2020

TVNOW / Frank Fastner Julien Momm, "Temptation Island"-Single 2020

Glaubt ihr, dass sich Julien noch zu der Aktion äußern wird? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, mit Sicherheit! Abstimmen Ergebnis anzeigen



