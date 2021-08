Britney Spears (39) reagiert zum ersten Mal nach den jüngsten Ereignissen. Die Sängerin setzte sich in den vergangenen Wochen vor Gericht dafür ein, dass ihr Vater Jamie Spears (69) als ihr Vormund abgesetzt werden würde – doch zunächst hatte sie damit keinen Erfolg. Doch am gestrigen Donnerstag wurde dann bekannt: Ihr Vater will aus freien Stücken von seiner Position zurücktreten! Nach diesen Neuigkeiten meldet sich Britney das erste Mal im Netz.

Die Musikerin teilt eine Zeichnung auf Instagram, die eine Person mit Dutt von hinten zeigt. Ein paar Stunden zuvor postet sie zudem ein Tanzvideo, zu dem sie schrieb: "Im letzten Clip mit dem roten Top bin ich sehr zögerlich am Tanzen. Aber loszulassen bedeutet Freiheit. Ich weiß nicht, warum ich so vorsichtig bin." Ihre Fans zeigen sich in der Kommentarspalte total begeistert von Britneys bevorstehender Freiheit: "Endlich – nach all den Jahren. Wir lieben dich und sind bei dir", schreibt zum Beispiel ein User.

Laut TMZ wurden die Dokumente für Jamies Rücktritt zwar eingereicht, eine finale Entscheidung steht allerdings noch aus. "Auch wenn Mr. Spears Ziel ungerechtfertigter Angriffe ist, glaubt er nicht, dass ein öffentlicher Streit mit seiner Tochter über seine weitere Tätigkeit als ihr Vormund in ihrem besten Interesse wäre", ließ der 69-Jährige ein Statement abgeben.

Getty Images Jamie Spears im März 2008

Getty Images Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2016

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

