Ein erster kleiner Sieg für Britney Spears (39)! In den vergangenen Wochen musste die Popikone in dem Vormundschaftsprozess gegen ihren Vater Jamie Spears (69) einige Niederlagen einstecken. So fiel unter anderem die erste Anhörung nicht gerade zugunsten der Sängerin aus. Doch nun kommt so langsam Bewegung in den Prozess rein: Jamie tritt aus freien Stücken als Vormund von Britney zurück!

Dies geht nun aus neuen Gerichtsdokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Demnach gebe es zwar "keine tatsächlichen Gründe für die Suspendierung oder Absetzung von Mr. Spears als Nachlassverwalter" – dennoch lenkt der 69-Jährige ein und lässt verlauten: "Auch wenn Mr. Spears Ziel ungerechtfertigter Angriffe ist, glaubt er nicht, dass ein öffentlicher Streit mit seiner Tochter über seine weitere Tätigkeit als ihr Vormund in ihrem besten Interesse wäre."

Jamie sei vor allem darauf bedacht, dass der Übergang zu einem neuen Vormund ordentlich mit dem Gericht und dem neuen Anwalt seiner Tochter vorbereitet werde. Zusätzlich betont er in den Unterlagen: "Ungeachtet seines offiziellen Titels wird Mr. Spears immer der Vater von Ms. Spears sein, er wird sie immer bedingungslos lieben und sich immer um ihre Interessen kümmern."

Getty Images Jamie Spears in Los Angeles, 2008

RS-Jack/x17online.com/ActionPress Jamie und Britney Spears in Calabasas, April 2013

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

