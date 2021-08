Daniel Gielniak (29) und Natascha Beil schweben auf Wolke sieben. Erst vor wenigen Wochen gaben der einstige Die Bachelorette-Rosenanwärter und die ehemalige Love Island-Kandidatin ihre Liebe offiziell bekannt. Schon seit Anfang des Jahres seien die beiden Ex-Kuppelshow-Teilnehmer zusammen und die beiden verrieten bereits, dass sie sich im Netz kennengelernt haben. Auf Social Media schwärmen die zwei jetzt in den höchsten Tönen voneinander.

Auf Instagram teilte Daniel ein Pärchenbild mit seiner Liebsten. Auf dem Schnappschuss sitzen die beiden auf einer Treppe, während Natscha vor Daniel sitzt und er sie liebevoll um die Hüfte umarmt. "In meinem Leben habe ich alles, aber ohne dich ist alles nichts", machte der Hutträger in der Bildunterschrift seine Gefühle zu der Beauty deutlich und unterstrich seine Worte noch mit einem roten Herz-Emoji.

Und auch Natascha ist mit ihrem Freund einfach nur mega-happy. Die Influencerin veröffentlichte ebenfalls ein Foto mit Daniel, auf dem die beiden in die Kamera grinsen. "Liebe fühlt sich wie "ankommen" an. Wie nach einer langen Reise. Wie nach Hause kommen. Aber nicht an einen Ort, sondern bei einem Menschen", philosophierte Natascha unter dem Beitrag.

Instagram / daniel__gielniak Daniel Gielniak und Natascha Beil im Juli 2021

Instagram / taschajasmin_b Daniel Gielniak und Natascha Beil

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil und Daniel Gielniak, TV-Bekanntheiten

