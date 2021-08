Mrs.Marlisa lässt sich im Gesicht operieren! Die Influencerin, die durch ihre Teilnahme bei Temptation Island bekannt wurde, ist in Sachen Beauty-OPs kein unbeschriebenes Blatt. So ließ sie sich in der Vergangenheit schon an einigen Körperstellen Fett absaugen. Nun lässt sich die Blondine also einen Teil ihres Kopfes verschönern. Ihre behandelnde Ärztin Frau Dr. Buschmann erklärte im Promiflash-Interview, was genau an Marlisas Gesicht gemacht wurde.

Marlisa lässt sich die Gesichtsform neu konturieren, was wohl ein neuer Beautytrend ist, der aus Hollywood kommt. "Im ersten Schritt wird das bukkale Fett, auch Wangenfett genannt, entfernt. Dieses geschieht durch die Innenseite der Wange, sodass später keine Narben zu sehen sind", erläutert Frau Dr. Buschmann im Gespräch mit Promiflash. Als zweiter Step wird mit einer ganz feinen Kanüle Fett am Kinn und Hals abgesaugt, damit der Kiefer besser zur Geltung kommt. Der Eingriff ist laut der Berliner Chirurgin völlig schmerzfrei.

In ihrer Instagram-Story verriet Marlisa, was sie der Eingriff insgesamt kostet: "Ich bezahle 2.000 Euro für meine OP mit allem drum und dran." Sie könne es kaum erwarten, endlich das Ergebnis zu sehen. Habt ihr von diesem Trend schon gehört? Stimmt unten ab!

Frau Dr. Buschmann und Marlisa

Marlisa und Frau Dr. Buschmann im OP

Marlisa und Frau Dr. Buschmann, 2021

