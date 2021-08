Schauspieler Danny Liedtke (31) polarisiert momentan mit seinem Auftritt bei Promi Big Brother. Mit seiner verrückten und direkten Art eckte er zu Beginn der Sendung das ein oder andere Mal an. Aufgrund seines Verhaltens wurde ihm jüngst sogar vorgeworfen, er würde sich in der Realityshow verstellen. Seine Köln 50667-Kollegen erzählten Promiflash, was sie von seiner bisherigen Performance bei "Promi Big Brother" halten.

Christoph Oberheide erklärte Promiflash: "Ich finde, Danny macht das super. Die anfängliche Nervosität ist weg. Er polarisiert, weil er ein offener Mensch ist, der wirkliches Interesse an den anderen Bewohnern hat und alle kennenlernen möchte." Er freue sich darauf, dass die Zuschauer Danny jetzt kennenlernen könnten.

Auch Co-Star Jay Sirtl ist von der bisherigen Performance seines Freundes ganz angetan. "Er ist sehr direkt und sagt, was ihm auf seiner Zunge liegt. Genau das macht ihn so authentisch. Auch wenn vielleicht manchmal Schweigen Gold wäre", scherzte er.

Meike-Darstellerin Pia Tillmann (33) sieht das genauso: "Ich finde Danny macht das großartig! Er ist absolut so, wie er ist, eben Danny." Sie witzelte, dass ihr Kollege manchmal besser erst nachdenken solle, bevor er redet. In das ein oder andere Fettnäpfchen sei er ja bereits getreten.

“Promi Big Brother” ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und “Promi Big Brother – Die Late Night Show” direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

RTL2 Christoph Oberheide, bekannt aus "Köln 50667"

RTL2, "Köln 50667" Jay Sirtl, "Kön 50667"-Darsteller

RTL2, "Köln 50667" Pia Tillmann, "Köln 50667"-Darstellerin

RTL2, "Köln 50667" Die "Köln 50667"-Stars Christoph Oberheide, Carolina Noeding, Daniel Peukmann und Danny Liedtke

