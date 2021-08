Siria Campanozzi (22) gibt ein Update zu ihrer Brust-OP! Die Temptation Island-Bekanntheit leidet am Li-Fraumeni-Syndrom. Dabei handelt es sich um einen Gendefekt, der das Krebsrisiko bei Betroffenen auf 100 Prozent maximiert. Durch eine Brust-OP konnte die Beauty das Risiko aber wenigstens auf 70 Prozent reduzieren, der Eingriff erfolgte im März. Wenige Monate später gibt Siria nun ein Update, wie die Narben verheilt sind!

In einem Q&A auf Instagram wollten viele Fans wissen, wie es um die Narben, die nach dem Eingriff zurückgeblieben waren, steht. "Meine Brüste sind super verheilt – so wie auch meine Narben", antwortete die Reality-TV-Queen daraufhin. Siria zeigte ihre Narbe unter der Brust sogar – in der Tat ist diese nur minimal sichtbar.

Trotzdem ist bei dem Eingriff wohl nicht alles optimal gelaufen, erzählte die 22-Jährige. "Ich spüre leider immer noch nicht meine Brust – und eine Stelle unter meinem Arm auch nicht. Ich denke, die haben irgendeinen Nerv erwischt", meinte sie. Im September habe sie aber einen Kontrolltermin.

Anzeige

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzis OP-Narbe

Anzeige

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi, TV-Star

Anzeige

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de