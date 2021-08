Mike Singer (21) macht es endlich offiziell! Seit vergangenem Jahr spekulieren die Fans des Sängers, ob er mit der Influencerin Sophie Lilian Marstatt zusammen ist. Immer wieder teilten beide verdächtige Fotos im Netz, die auf eine Beziehung hindeuteten. Vor Kurzem kommentierte der "Forever Young"-Interpret ein Posting der Beauty mit einem Herz – bestätigt hatten sie Liebe bisher aber noch nicht. Bis jetzt: Mike postete nun ein Turtel-Pic mit Sophie!

Auf seinem Instagram-Profil ist der besagte Schnappschuss zu sehen. Die Turteltauben posieren gemeinsam im Meer und sind sich dabei ziemlich nahe – Mike will seine Liebste wohl gerade abknutschen! Der 21-Jährige fügte lediglich ein Herz-Emoji in die Bildunterschrift ein und schrieb keine große Liebeserklärung an seine Sophie. Aber deren Blicke sagen mehr als tausend Worte – finden zumindest seine Follower.

"Endlich ist es öffentlich" oder "Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare unter Mikes Beitrag. Nicht nur seine Community freut sich für das Paar, sondern auch der einstige DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (29). Er kommentierte nämlich drei rote Herzen.

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt im August 2021

Instagram / mikesinger Mike Singer im Juni 2020

RTLZWEI / Paris Tsitsos Pietro Lombardi, Sänger

