Hat Mike Singer (21) damit seine Beziehung zu Sophie Lilian Marstatt endlich bestätigt? Bereits seit dem vergangenen Jahr wird dem Sänger eine Liebschaft mit der blonden Schönheit nachgesagt. Immer wieder tauchen zudem kleine Indizien auf, die tatsächlich für eine wirklich enge Beziehung der beiden Turteltauben sprechen. So munkelten die Fans im Februar zuletzt, ob sich das vermeintliche Paar vielleicht bereits zusammen tätowieren ließ. Nun kommentierte der Musiker einen Post der Influencerin mit einem Herz.

Auf Instagram veröffentlichte die 21-Jährige nun einige Eindrücke von ihrem Urlaub in Italien. "Oh, Venedig", schrieb die Blondine zu den Aufnahmen, auf denen sie ihren Aufenthalt in der Sonne augenscheinlich sehr zu genießen schien. Unter dem Post kommentierte der "Deja Vu"-Interpret schließlich ein weißes Herz, was für einige Fans ein deutlicher Liebesbeweis der zwei darstellte. "Ich lieb's! Bitte bald Bilder von euch zwei", schrieb beispielsweise ein User zu dem Kommentar des ehemaligen DSDS-Jurymitglieds und ein anderer Follower fügte hinzu, dass die beiden wirklich süß seien.

Außerdem fiel der Community des Sängers auf, dass Mike selbst noch bis vor wenigen Tagen in Venedig Urlaub machte. Von dort teilte der Popsänger nämlich ebenfalls einige Fotos auf seinen Social-Media-Kanälen, bevor er nach Palma de Mallorca weiterflog. Auch die Orte, an denen die Fotos der beiden Netzstars aufgenommen wurden, könnten von ein und derselben Stelle stammen.

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt im August 2021

Instagram / mikesinger Mike Singer im August 2021

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt im August 2021

