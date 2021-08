Das nächste "Sister Wives"-Haus steht zum Verkauf! Vor wenigen Wochen gab Janelle Brown (52) bekannt, dass sie ihr Flagstaff-Häuschen verkaufen und vorübergehend in einem Wohnwagen leben wird. Vor ein paar Jahren kaufte der Vierfach-Ehemann Kody Brown (52) ein großes Stück Land für seine XXL-Familie, dieses wurde aber immer noch nicht bebaut. Janelle will nun vor Ort helfen, damit es vorangeht. Jetzt zieht auch Christine Ruth Brown (49) mit dem Hausverkauf nach – doch wo wird die Sechsfachmutter nun wohnen?

Wie InTouch nun über eine Immobilienanzeige erfahren hat, hat Christine ihr Anwesen in Flagstaff/Arizona zum Verkauf ausgeschrieben. Demnach stellte sie ihr Zuhause, das drei Schlafzimmer hat, für umgerechnet 600.000 Euro online. Die Beschreibung in der Anzeige lockt unter anderem mit den "gewölbten Decken" und der "maßgefertigten Küche mit Granit-Arbeitsplatten und Edelstahlgeräten" sowie dem herrlichen "Ausblick auf die Berge und Sterne" im Freien – perfekt für die Nächte in Flagstaff.

Die Fans wollen nun natürlich unbedingt erfahren, wo Christine hinziehen wird. Sie selbst äußerte sich bislang nicht dazu. Aber in der 15. Staffel der polygamen Realityshow, die in Deutschland unter dem Titel Alle meine Frauen läuft, verriet sie, dass sie auch gerne wieder nach Utah ziehen würde.

Christine Brown mit Tochter Truely

Janelle Brown, "Sister Wives"-Star

Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

