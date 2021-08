Die Liebeshinweise verdichten sich! Vor einigen Tagen geriet Addison Rae (20) wieder in die Schlagzeilen: Datet die berühmte TikTokerin nach ihrer On-Off-Beziehung mit Bryce Hall (22) wieder jemanden? Zumindest gab es Indizien, die für eine Romanze mit dem Gitarristen Omer Fedi sprechen könnten. Und nun liefern die beiden neuen Stoff für die brodelnde Gerüchteküche: In einem Clip sieht es so aus, als würden sie sich küssen!

Ein Reporter von The Hollywood Fix hat Addison und Omer zusammen nach einem Mittagessen in Los Angeles gesichtet. Der Webstar sitzt im parkenden Auto, während der Musiker vor ihm an der offenen Tür steht, wie in einem Video zu sehen ist. Dann beugt sich Omer ins Innere des Wagens – und es wirkt ganz so, als würde er seiner Vielleicht-Freundin zum Abschied einen Kuss aufdrücken.

Öffentlich haben sich beide noch nicht zu den jüngsten Spekulationen geäußert. Allerdings hatte Addison im Vorfeld ein Video auf Instagram gepostet – und ihrer Community damit deutlich gemacht, dass sie wieder Schmetterlinge im Bauch hat: In der Aufnahme küssen sich zwei Schattengestalten – die Identität der anderen Person lüftete sie bisher zwar nicht, doch nach ersten Vermutungen handelte es sich dabei um Omer.

Getty Images Omer Fedi, 2020

Twitter / whoisaddison Addison Rae als Reporterin in Las Vegas

Instagram / addisonraee Addison Rae, TikTok-Star

