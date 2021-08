Tirza ist total verzweifelt! Eigentlich hatte sich die 43-Jährige total gefreut, im Rahmen von Bauer sucht Frau International nach Costa Rica zu reisen, um dort endlich den Bio-Landwirt Nico kennenzulernen. Dieser hat sich allerdings auch noch zwei weitere Ladys eingeladen, gegen die Tirza sich im Kampf um sein Herz durchsetzen möchte. Doch bevor sie sich dieser Herausforderung stellen kann, hat sie ein ganz anderes Problem: Ihr Koffer ist weg!

In einem kurzen Ausschnitt der ersten Folge der RTL-Kuppelshow ist Tirzas Ankunft am Flughafen zu sehen. Am Gepäckband packt sie langsam der Unmut: "Wenn der Koffer jetzt nicht kommt, dann habe ich ein kleines Problem. Dann habe ich keine Klamotten." Und tatsächlich: Wie sich in einem Gespräch mit einem Flughafenmitarbeiter herausstellt, ist ihr Gepäck nicht vor Ort. "Mein Koffer ist nicht mitgekommen. Ich glaube, der liegt noch in Spanien. Ich habe jetzt zwei Tage lang keine Klamotten. Zum Glück habe ich die Zahnbürste in meinem Rucksack", erzählt sie ihrer Konkurrentin Karin, die sie bereits auf dem Flug kennengelernt hatte.

Außer dem Outfit, das sie anhat, einem Kissen und der Zahnbürste hat Tirza also nichts. "Ich will jetzt nicht heulen. Ich bin ja happy hier zu sein. Dann habe ich halt erst in zwei Tagen den Koffer. Ist halt so. Was soll ich machen? Dann laufe ich halt zwei Tage nackt rum", erklärt die Rheinland-Pfälzerin. Doch Karin versucht ihr auszuhelfen – sie bietet ihr Duschgel und sogar ihre Unterwäsche an.

Anzeige

TVNOW Nico, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2021

Anzeige

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Nico und Hofdame Nicola

Anzeige

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer Nico aus Costa Rica

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Karin ihrer Konkurrentin sogar ihre Unterwäsche anbietet? Das ist doch superlieb von ihr! Das ist schon ein bisschen seltsam... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de