Ehrliche Worte von Cardi B (28)! Die Rapperin ist für manch einen heißen Auftritt in ihren Musikvideos oder auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt. Doch die Amerikanerin ist neben ihrer Bühnenkarriere auch Mutter von Tochter Kulture Kiari Cephus (3) und erwartet derzeit ihr zweites Kind von Ehemann Offset (29). Die Schwangerschaft hält die Musikerin derweil nicht von ihren körperbetonten Performances ab: In einer Kollaboration mit der Sängerin Normani Kordei zeigte die werdende Mutter ihre Moves – und das splitternackt. Doch im Nachhinein erzählte Cardi, dass sie sich in dem Video eigentlich überhaupt nicht sexy fand.

Im Interview mit Cosmopolitan erzählte die bald zweifache Mutter, wie sie den Dreh des Musikvideos erlebt hatte. "Mein Versuch sexy zu sein, fühlte sich komisch an – genauso wie über Genitalien zu rappen", offenbarte die Musikerin ehrlich. Trotz ihrer vorherigen freizügigen Auftritte hatte Cardi mit sich zu hadern: "Ich fand meinen Körper nicht sexy und es war das erste Mal, dass ich nackt und schwanger in der Öffentlichkeit zu sehen war", gestand die 28-Jährige.

Über ihre Entscheidung, im Video blank zu ziehen, sprach Cardi ebenfalls: Obwohl sie zunächst Bedenken gehabt habe, sich in ihrem sechsten Schwangerschaftsmonat nackt zu zeigen, gab es einen triftigen Grund dafür! Keines der Outfits, die sie anprobiert habe, hätten gepasst. "Daher hatte ich das Gefühl, ich könnte meinen Babybauch am besten mit meiner Nacktheit und meinen Haaren kaschieren", berichtete die Songwriterin.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording Academy Cardi B und Offset

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset im Juni 2021

Getty Images Cardi B, 2021 bei den BET Awards

